Вчера, 22 января, в 4.00 спасателям поступил сигнал о загорании нежилого дома, совмещенного с хозяйственным строением, в агрогородке Вольно Барановичского района. В результате пожара огнем оказалось уничтожено хозяйственное строение и кровля дома, повреждено перекрытие и стены. В огне погиб мужчина 1966 года рождения. Причина пожара устанавливается.
За прошедшие сутки на территории Брестской области зарегистрировано три пожара. Дома горели в агрогородке Домачево Брестского района и в Иваново.
Мужчина погиб при пожаре в Барановичском районе
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате загорания нежилого дома в Барановичском районе погиб мужчина 1966 года рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Вчера, 22 января, в 4.00 спасателям поступил сигнал о загорании нежилого дома, совмещенного с хозяйственным строением, в агрогородке Вольно Барановичского района. В результате пожара огнем оказалось уничтожено хозяйственное строение и кровля дома, повреждено перекрытие и стены. В огне погиб мужчина 1966 года рождения. Причина пожара устанавливается.