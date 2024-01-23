Мужчина погиб при пожаре в Барановичском районе

Вчера, 22 января, в 4.00 спасателям поступил сигнал о загорании нежилого дома, совмещенного с хозяйственным строением, в агрогородке Вольно Барановичского района. В результате пожара огнем оказалось уничтожено хозяйственное строение и кровля дома, повреждено перекрытие и стены. В огне погиб мужчина 1966 года рождения. Причина пожара устанавливается.



За прошедшие сутки на территории Брестской области зарегистрировано три пожара. Дома горели в агрогородке Домачево Брестского района и в Иваново.