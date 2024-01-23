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На Дону в ДТП погиб пешеход

Он пересекал дорогу в неположенном месте.
На Дону в ДТП погиб пешеход
Источник: ГУ МВД

Вчера, 22 января, в 18:45 минут на 20 километре + 100 метров автодороги «Азов — Ростов-на-Дону» произошло ДТП с трагическим исходом. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.

— 41-летний водитель автомобилем Nissan Almera, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в направлении города Азова, допустил наезд на 54-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте, — говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.

ГИБДД