На Дону в ДТП погиб пешеход

Вчера, 22 января, в 18:45 минут на 20 километре + 100 метров автодороги «Азов — Ростов-на-Дону» произошло ДТП с трагическим исходом. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.
— 41-летний водитель автомобилем Nissan Almera, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в направлении города Азова, допустил наезд на 54-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте, — говорится в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.