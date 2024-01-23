На Дону в ДТП погиб пешеход

— 41-летний водитель автомобилем Nissan Almera, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в направлении города Азова, допустил наезд на 54-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте, — говорится в сообщении.