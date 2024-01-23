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Минчанка просила коллег брать для нее кредиты и оформлять рассрочки и присвоила Br120 тыс

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 48-летняя минчанка за четыре года обманула 11 человек, незаконно присвоив Br120 тыс. Задержанная просила коллег брать для нее кредиты и оформлять рассрочки на приобретение телефонов, однако задолженности не гасила. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сыщики Центрального РУВД столицы по подозрению в мошеннических действиях задержали 48-летнюю минчанку. Установлено, что фигурантка под различными предлогами просила своих коллег оформлять для нее кредиты в банках, а также приобретать телефоны в рассрочку и передавать ей. Некоторым работникам за оказанную услугу минчанка выплачивала небольшое вознаграждение. Оперативники выяснили, что на самом деле гаджеты были сразу же проданы, а кредитные деньги потрачены.

Заявители рассказали правоохранителям, что непосредственно после получения займа и оформления рассрочки минчанка вносила небольшие суммы, однако позже из банков и салонов сотовой связи поступали уведомления о задолженности. В настоящий момент сотрудникам милиции известно об 11 потерпевших. По предварительным оценкам, за четыре года задержанная завладела Br120 тыс. Часть средств, полученных от обманутых коллег, по принципу пирамиды фигурантка использовала для погашения кредитов и долгов. Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.