Минчанка просила коллег брать для нее кредиты и оформлять рассрочки и присвоила Br120 тыс

Сыщики Центрального РУВД столицы по подозрению в мошеннических действиях задержали 48-летнюю минчанку. Установлено, что фигурантка под различными предлогами просила своих коллег оформлять для нее кредиты в банках, а также приобретать телефоны в рассрочку и передавать ей. Некоторым работникам за оказанную услугу минчанка выплачивала небольшое вознаграждение. Оперативники выяснили, что на самом деле гаджеты были сразу же проданы, а кредитные деньги потрачены.



Заявители рассказали правоохранителям, что непосредственно после получения займа и оформления рассрочки минчанка вносила небольшие суммы, однако позже из банков и салонов сотовой связи поступали уведомления о задолженности. В настоящий момент сотрудникам милиции известно об 11 потерпевших. По предварительным оценкам, за четыре года задержанная завладела Br120 тыс. Часть средств, полученных от обманутых коллег, по принципу пирамиды фигурантка использовала для погашения кредитов и долгов. Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.