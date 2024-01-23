На Уктусе несколько кварталов зачищают от агрессивных собак

В администрации Екатеринбурга знают о проблеме и пытаются решить ее — на место регулярно выезжает бригада по отлову животных. С начала года здесь поймали трех псов. Специалисты устанавливают на месте ловушки для животных, однако кто-то из местных жителей разбирает их.