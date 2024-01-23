На Уктусе несколько кварталов зачищают от агрессивных собак

Стая агрессивных собак держит в страхе несколько кварталов в районе Уктуса в Екатеринбурге. Бездомные питомцы не раз нападали на людей, которые вынуждены носить с собой ультразвуковые приборы для отпугивания собак и перцовые баллончики. Об этом сообщает телеканал «ОТВ-Екатеринбург».
— Я всегда с собой беру ультразвук, кладу его в рюкзак, — рассказывает 13-летний Леня и добавляет, что летом на его друга напала свора бездомных собак и покусала.
Животные поселились в заброшенном доме по улице Стаханова. Здесь прячется порядка 17 чипированных псов, которые проявляют агрессию к людям. Случаев нападения немало, однако пока проблема с собаками не решена.
В администрации Екатеринбурга знают о проблеме и пытаются решить ее — на место регулярно выезжает бригада по отлову животных. С начала года здесь поймали трех псов. Специалисты устанавливают на месте ловушки для животных, однако кто-то из местных жителей разбирает их.
— Просим горожан не чинить препятствий по отлову бездомных животных и не прикармливать их, — советует председатель комитета по экологии и природопользованию мэрии Екатеринбурга Игорь Русинов.
Отлавливать псов будут, пока на Уктусе не останется ни одного бездомного животного.