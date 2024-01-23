Белгородская область 22 января атакована более 30 раз; есть пострадавший и разрушения

Краснояружской район был атакован четырьмя БПЛА. В результате падения дрона-камикадзе с последующей детонацией в селе Репяховка пострадал мирный житель. Мужчине с контузией была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Там же был посечен фасад частного жилого дома и легковой автомобиль. В районе села Теребрено в поле совершили падение два дрона, поврежден экскаватор. В селе Староселье сбит БПЛА.



В Грайворонском городском округе зафиксировано восемь прилетов. По селу Дроновка выпущено шесть минометных снарядов, по селу Безымено — два неустановленных. Между селами Мокрая Орловка и Сподарюшино дрон-камикадзе атаковал экскаватор, а в поселке Совхозный с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. В Дроновке в трех частных домовладениях посечены кровля, фасад, заборы, хозпостройка, а также инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет.



По Белгородскому району стреляли и пускали беспилотники. По селу Щетиновка выпущено пять артиллерийских снарядов, а с БПЛА сброшено шесть взрывных устройств. Солнцевка атакована двумя дронами, Красный Хутор — одним квадрокоптером. Также ПВО отразила воздушную атаку ВСУ, в результате чего в поселке Разумное повреждено частное жилое домовладение. Пострадавших нет.



В Шебекинском горокруге зафиксировано пять прилетов. По поселку Красное выпущено три минометных снаряда, хутор Панков дважды обстрелян из гранатомета СПГ-9 «Копье». Также в округе сбито два беспилотника. В Красном была повреждена линия электропередачи, электроснабжение уже восстановлено. Пострадавших нет.



В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль. Взрывное устройство не сработало. Пострадавших нет.



В Волоконовском районе село Тишанка также атаковано с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.



Сутками ранее, 21 января, ВСУ атаковали Белгородскую область 42 боеприпасами. Разрушения были выявлены в трех населенных пунктах.



Александр Прытков.