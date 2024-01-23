В Ташобласти вынесен приговор лже-целителям, которые во время изгнания беса убили женщину

В Аккурганском районе вынесли приговор двум мужчинам, которые пытались изгнать из женщины беса. Об этом UzNews.uz сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Выяснилось, что 35-летний Б. Р. вместе со своим родственником — 44-летним Т. Ю. путем мошенничества, не имея какого-либо религиозного образования, убеждали сограждан, что они изгоняют демонов, которые поселились в душах людей.
Так, в период с 6 по 20 июля 2023 года лже-целители посещали дом 42-летней жительницы Аккурганского района, в которую якобы вселился демон. За свои услуги они потребовали 1 млн сумов.
Во время церемонии изгнания беса мужчины, читая аяты из Корана, били женщину молотком, железными цепью и колышком. Все это они принесли с собой.
В результате 20 июля женщина, получив тяжелые телесные повреждения, скончалась в собственном доме.
На суде мужчины полностью признали свою вину. Приговором суда по п. «б» ч. 2 ст. 25, 168 УК РУз (Мошенничество) и ч. 1 ст. 102 УК РУз (Причинение смерти по неосторожности) Б. Р. назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы, а его родственнику Т. Ю. — в виде 2-х лет лишения свободы.