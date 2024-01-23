В Ташобласти вынесен приговор лже-целителям, которые во время изгнания беса убили женщину

На суде мужчины полностью признали свою вину. Приговором суда по п. «б» ч. 2 ст. 25, 168 УК РУз (Мошенничество) и ч. 1 ст. 102 УК РУз (Причинение смерти по неосторожности) Б. Р. назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы, а его родственнику Т. Ю. — в виде 2-х лет лишения свободы.