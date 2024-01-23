В Краснодаре автобус со школьниками застрял возле поселка мэра

«Опять автобус застрял на выезде из СНТ в поселке Березовом. Дорогу администрация не делает: нет денег», — сообщают местные жители.
Жители пытались добиться правды и ремонта, но на все их прошения один ответ-отписка: не имеем финансирования, уточняет издание «Блокнот-Краснодар». Хотя все происходит практически под носом у градоначальника.
Прежде автобус застревал и в другую погоду. Сейчас, чтобы выбраться из ямы, пришлось подключать к автобусу другие машины. Колесо автобуса застряло в мерзлой грязи: его вытащили на тросе.