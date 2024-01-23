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В Краснодаре автобус со школьниками застрял возле поселка мэра

КРАСНОДАР, 23 января, ФедералПресс. Школьный автобус, который должен был отвезти детей в поселковую школу, угодил в яму на развилке у поселка Березового: там проживает мэр Краснодара Евгений Наумов.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Опять автобус застрял на выезде из СНТ в поселке Березовом. Дорогу администрация не делает: нет денег», — сообщают местные жители.

Жители пытались добиться правды и ремонта, но на все их прошения один ответ-отписка: не имеем финансирования, уточняет издание «Блокнот-Краснодар». Хотя все происходит практически под носом у градоначальника.

Прежде автобус застревал и в другую погоду. Сейчас, чтобы выбраться из ямы, пришлось подключать к автобусу другие машины. Колесо автобуса застряло в мерзлой грязи: его вытащили на тросе.