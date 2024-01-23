Казахстанец застрелил сына, пробиравшегося в дом через окно

Напомним, ранее в Туркестанской области был вынесен приговор в отношении 64-летнего мужчины, которого обвинили в убийстве приятеля. Как следует из материалов дела, двое знакомых распивали алкоголь в доме одного из них. В какой-то момент между ними начался конфликт. Хозяин с ножом в руках набросился на гостя и выгнал его. Приятель, затаив злобу, дождался, когда владелец жилья уснет, взял лежавшую во дворе кувалду и через окно проник в дом. Здесь он подошел к лежавшему на диване мужчине и с размаху нанес ему по голове один удар. У потерпевшего был проломлен череп, шансов выжить у него не оставалось. В итоге обвиняемого приговорили к 16 годам лишения свободы.