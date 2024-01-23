Казахстанец застрелил сына, пробиравшегося в дом через окно

Как указывается в обвинительной части приговора, 12 апреля 2023 года в селе Каскасу Толебийского района 76-летний глава семейства выгнал из дома старшего 50-летнего сына. Мужчина, несмотря на имевшуюся у него жену и детей, уже длительное время не работал, однако постоянно злоупотреблял спиртным. Спустя несколько часов после того, как его выставили за двери, он вернулся в крайней степени опьянения и попытался проникнуть в дом через окно.
Как уверяют жильцы, они решили, что к ним ломились грабители. Пенсионер, взяв ружье «ИЖ» 16 калибра, произвел один выстрел в сторону «гостя». От полученного ранения в область груди мужчина скончался на месте. На пожилого отца было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 99 УК РК (Убийство). В результате случившегося и в ходе следствия у него обострилось хроническое заболевание головного мозга, он длительное время находился на излечении.
Суд счел доказанным факт умышленного убийства, но в связи с тяжелым состоянием здоровья обвиняемого, нуждающегося в постельном режиме и постоянном уходе, назначил наказание ниже низшего предела — 7 лет ограничения свободы. Приговор не окончательный и может быть обжалован в вышестоящих инстанциях.
Добавим, что согласно ч.1 ст. 99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Напомним, ранее в Туркестанской области был вынесен приговор в отношении 64-летнего мужчины, которого обвинили в убийстве приятеля. Как следует из материалов дела, двое знакомых распивали алкоголь в доме одного из них. В какой-то момент между ними начался конфликт. Хозяин с ножом в руках набросился на гостя и выгнал его. Приятель, затаив злобу, дождался, когда владелец жилья уснет, взял лежавшую во дворе кувалду и через окно проник в дом. Здесь он подошел к лежавшему на диване мужчине и с размаху нанес ему по голове один удар. У потерпевшего был проломлен череп, шансов выжить у него не оставалось. В итоге обвиняемого приговорили к 16 годам лишения свободы.