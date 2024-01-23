— В ответ забрали мой шеврон «Двух майоров», подаренный мне осенью. Больше из авто ничего не пропало: ни бронежилет, ни инструменты, ни запчасти коптеров. Я реально удивлен. Приключения продолжаются, — сыронизировал с грустью Сапоньков в своем Telegram-канале.