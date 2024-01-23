Военкор из Петербурга Роман Сапоньков снова подвергся атаке неизвестных. В минувшем декабре его дверь залили монтажной пеной, а сейчас кто-то вскрыл машину журналиста и подкинул ему украинские шевроны. Сам военкор, очевидно, расценил это как предупреждение.
— В ответ забрали мой шеврон «Двух майоров», подаренный мне осенью. Больше из авто ничего не пропало: ни бронежилет, ни инструменты, ни запчасти коптеров. Я реально удивлен. Приключения продолжаются, — сыронизировал с грустью Сапоньков в своем Telegram-канале.
Коллегу поддержал журналист «Комсомольской правды», военкор Александр Коц. По его мнению, произошедшее можно квалифицировать как терроризм по отношении к семье Сапонькова.
— Такой изощренный «приветик», чтобы человек понервничал. Ведь на этой машине ездит и семья. А что они оставят в салоне в следующий раз? — задает риторический вопрос Коц.
Добавим, что хулиганов, заливших пеной дверь Сапонькова, оперативно задержали в том же декабре. Вероятно, полиция Петербурга без труда найдет и взломщиков его автомобиля.