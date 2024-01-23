Челябинки избили коллегу, отказавшуюся платить за корпоратив

Потерпевшая рассказала, что к ней в квартиру пришли две ее знакомые, которые потребовали отдать долг за неоплаченный корпоратив. В ходе возникшего словесного конфликта женщины нанесли ей телесные повреждения и забрали ее мобильный телефон стоимостью 7 тыс. рублей, после чего скрылись.