Челябинки избили коллегу, отказавшуюся платить за корпоратив

В Челябинске задержали местных жительниц, выбивавших из коллеги долг за корпоратив, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на полицию города.
Потерпевшая рассказала, что к ней в квартиру пришли две ее знакомые, которые потребовали отдать долг за неоплаченный корпоратив. В ходе возникшего словесного конфликта женщины нанесли ей телесные повреждения и забрали ее мобильный телефон стоимостью 7 тыс. рублей, после чего скрылись.
По подозрению задержаны ранее неоднократно судимые местные жительницы 1989 и 1991 годов рождений. Похищенный телефон изъят и после проведения необходимых следственных действий будет возвращен законной владелице.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.