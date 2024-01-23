В Алматы вновь зарегистрировали землетрясение.

Очередное землетрясение в южной столице сейсмологи зарегистрировали 23 января 2024 года в 15 час. 07 мин. 09 сек. алматинского времени.
«Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая… Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы — два балла», — говорится в сообщении.
По данным ТОО «ННЦСН и И»:
энергетический класс землетрясения — 11,6; магнитуда MPV — 4,9; координаты эпицентра — 41.14° с.ш. 78.57° в.д.;глубина — 5 км.
Также сообщается, что казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения на территории Китая:
- в 15 час. 23 мин. 19 сек.
- в 15 час. 24 мин. 48 сек.
Как уточнили в ТОО «ННЦСН и И», в обоих случаях сведений об ощутимости на территории РК нет.
В ночь на 23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов. В Шымкенте колебания были в два балла. Позднее казахстанские сейсмологи зафиксировали еще несколько землетрясений близ Алматы. В 10:01 того же дня в Алматы произошло еще одно землетрясение.
По данным Минздрава РК, после сильного землетрясения в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека. Как отметил премьер-министр Алихан Смаилов, люди пострадали от необдуманных действий, когда выпрыгивали со второго, третьего этажа — «это свидетельствует о том, что надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения».