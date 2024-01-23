В Алматы вновь зарегистрировали землетрясение.

По данным Минздрава РК, после сильного землетрясения в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека. Как отметил премьер-министр Алихан Смаилов, люди пострадали от необдуманных действий, когда выпрыгивали со второго, третьего этажа — «это свидетельствует о том, что надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения».