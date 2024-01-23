Под Волгоградом из окна больницы выпал мужчина

В Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели 69-летнего мужчины, тело которого обнаружили на территории больницы в Ленинском районе. По предварительной информации, он разбился насмерть при падении с высоты.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах региона, ранее погибшего госпитализировали в медицинское учреждение из-за проблем со здоровьем. Ему оказали необходимую помощь, а в ночь на 23 января произошла трагедия. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.