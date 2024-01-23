Ильдусу Шайбакову продлили арест до 15 февраля

Ильдус Шайбаков, его заместитель и шестеро подчиненных обвиняются в получении взяток за выдачу водительских удостоверений без сдачи экзаменов (ч. 3 ст. 290 УК РФ), мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Суммы взяток составляли от 14 тыс. до 40 тыс. руб. В марте 2021 года они были задержаны, а затем уволены со службы, на их имущество наложен арест.