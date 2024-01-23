Жители Новосибирска до сих пор мерзнут в квартирах после коммунальной аварии

Как горожане выживали в условия чрезвычайной ситуации, выяснял «АиФ-Новосибирск».
У собеседника издания, живущего в доме № 19 на улице Карла Маркса, отопление отключили 11 января, а вернули спустя восемь дней. Мужчина пытался приспособиться, купил обогреватель и спал в теплой одежде. Однако находиться в жилище стало все равно невыносимо. Чтобы не заболеть, он попросился ночевать к друзьям.
Сибирячка Екатерина из дома № 13 на Титова рассказала, что тепло появилось у них 21 января, спустя 10 дней после отключения.
«Проблемы начались с 11 января. Сначала не был слит теплоноситель, и пока от нас отнекивалась УК, он благополучно замерз. Благодаря многочисленным обращениям в разные инстанции и к депутатам, 15 января нам попытались дать отопление, однако ненадолго. Из-за горячего теплоносителя застывшие трубы лопнули», — поделилась девушка.
По ее мнению, решить проблему помогло коллективное обращение жильцов дома, иначе бы о них никто не вспомнил.
Марина, проживающая в доме № 14 на улице Крашенниковой, лишилась тепла после второй аварии. Подача возобновилась 22 января, однако к нормальным показателям отопление не вернулось до сих пор. Сейчас температура в комнате составляет +18 градусов. Сибирячка надеется на скорое решение проблемы.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что Травников поручил создать комиссию по выяснению причин коммунальных аварий.