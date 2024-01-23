Жители Новосибирска до сих пор мерзнут в квартирах после коммунальной аварии

У собеседника издания, живущего в доме № 19 на улице Карла Маркса, отопление отключили 11 января, а вернули спустя восемь дней. Мужчина пытался приспособиться, купил обогреватель и спал в теплой одежде. Однако находиться в жилище стало все равно невыносимо. Чтобы не заболеть, он попросился ночевать к друзьям.