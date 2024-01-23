В Новороссийске почернела река и стала пениться от мусора

Установлено, что фильтрат полигона ООО «Терра-Н» попал в ручей Безымянный, а затем в реку Озерейку. Площадь загрязнения составила 240 квадратных метров. В ООО сообщили, что пытались не допустить загрязнения, но из-за аномальных осадков якобы все пошло не по плану.