В Новороссийске почернела река и стала пениться от мусора

«Из-за этого вода стала пениться и приобрела черный оттенок. Информацию мы получили как от местных неравнодушных граждан, так и от самой компании-виновника инцидента», — сообщила Светлана Радионова.
Установлено, что фильтрат полигона ООО «Терра-Н» попал в ручей Безымянный, а затем в реку Озерейку. Площадь загрязнения составила 240 квадратных метров. В ООО сообщили, что пытались не допустить загрязнения, но из-за аномальных осадков якобы все пошло не по плану.
После взятия проб воды и почвы будет принято окончательное решение. Год назад ООО привлекалось к административной ответственности из-за перелива фильтра.