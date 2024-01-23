Мошенники создали фейковый аккаунт главы Северского района Кубани

Об этом глава муниципалитета сообщил в своем Telegram-канале.



«Пользователи мессенджеров в Северском районе стали получать сообщения с фейковых аккаунтов с моим изображением на “аватарке”», — пишет глава района.



С начала января в Telegram массово появляются фейковые каналы глав муниципалитетов Краснодарского края. Мошенники уже зарегистрировали страницы от имени глав Кущевского, Ейского и Крымского районов.



Татьяна Ручкина.