Об этом глава муниципалитета сообщил в своем Telegram-канале.
«Пользователи мессенджеров в Северском районе стали получать сообщения с фейковых аккаунтов с моим изображением на “аватарке”», — пишет глава района.
С начала января в Telegram массово появляются фейковые каналы глав муниципалитетов Краснодарского края. Мошенники уже зарегистрировали страницы от имени глав Кущевского, Ейского и Крымского районов.
Татьяна Ручкина.
Мошенники создали фейковый аккаунт главы Северского района Кубани
Мошенники создали в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России) аккаунт главы Северского района Краснодарского края Андрея Дорошевского.
Об этом глава муниципалитета сообщил в своем Telegram-канале.