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В Могилеве двое парней напали на кондуктора в троллейбусе

Как сообщает близкий к силовым структурам телеграм-канал «Обратная сторона», инцидент произошел в областном центре в общественном транспорте.

Отмечается, что кондуктор сделал замечание двум парням в троллейбусе, которые отказались платить за проезд, и сказал, что высадит их.

Одному из парней 24-лет не понравились слова кондуктора, он подошел к работнику транспорта и ударил его. К приятелю подскочил второй парень.

«В этот момент водитель остановил троллейбус — оба агрессора “разжали двери” и выскочили из троллейбуса», — говорится в сообщении.

Вскоре их личности установили и задержали. Выяснилось, что старший из задержанных ранее был судим за распространение наркотиков.

По факту инцидента проводится проверка.