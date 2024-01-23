В Могилеве двое парней напали на кондуктора в троллейбусе

Отмечается, что кондуктор сделал замечание двум парням в троллейбусе, которые отказались платить за проезд, и сказал, что высадит их.
Одному из парней 24-лет не понравились слова кондуктора, он подошел к работнику транспорта и ударил его. К приятелю подскочил второй парень.
«В этот момент водитель остановил троллейбус — оба агрессора “разжали двери” и выскочили из троллейбуса», — говорится в сообщении.
Вскоре их личности установили и задержали. Выяснилось, что старший из задержанных ранее был судим за распространение наркотиков.
По факту инцидента проводится проверка.