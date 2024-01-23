Мед с запрещенным антибиотиком нашли в Нижегородской области

Присутствие этого вещества в меде не допускается Техническим регламентом Таможенного союза. Антибиотик используют для увеличения продуктивности, лечения и профилактики пчел. Метронидазол имеет канцерогенные свойства, поэтому препарат запрещен при работе с пчелами, а для человека — вреден.