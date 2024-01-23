Мед с запрещенным антибиотиком нашли в Нижегородской области, сообщает пресс-служба нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Образец меда исследовали в лаборатории. В продукте выявили остаточное количество метронидазола — противомикробного антибиотика.
Присутствие этого вещества в меде не допускается Техническим регламентом Таможенного союза. Антибиотик используют для увеличения продуктивности, лечения и профилактики пчел. Метронидазол имеет канцерогенные свойства, поэтому препарат запрещен при работе с пчелами, а для человека — вреден.
Результаты исследования внесли в автоматизированную систему «ВЕСТА» и сообщили заказчику для принятия мер. Под каким брендом продается некачественный продукт — не уточняется.