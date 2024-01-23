В одном из курортных отелей Индии найдено тело 32-летней гражданки Узбекистана

В одном из курортных отелей города Сонипата в Харьяне (Индия) в понедельник, 22 января, было обнаружено тело гражданки Узбекистана, сообщает ИА «Дунё», ссылаясь на информацию посольства республики в Дели.
Согласно предварительным данным, 32-летняя жительница Ферганской области М. А. отравилась угарным газом. В настоящее время проводятся оперативно-следственная работа и медицинская экспертиза по выяснению причин произошедшего. Наряду с этим принимаются меры по отправке тела соотечественницы в Узбекистан в короткие сроки.
По данным индийских СМИ, вместе с погибшей от угарного газа скончался также уроженец Дели. Их тела были обнаружены в одном номере сотрудниками отеля.