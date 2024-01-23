В одном из курортных отелей Индии найдено тело 32-летней гражданки Узбекистана

Согласно предварительным данным, 32-летняя жительница Ферганской области М. А. отравилась угарным газом. В настоящее время проводятся оперативно-следственная работа и медицинская экспертиза по выяснению причин произошедшего. Наряду с этим принимаются меры по отправке тела соотечественницы в Узбекистан в короткие сроки.