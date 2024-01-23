В Ташкенте вынесен приговор сыну заведующей детсадом, который развращал маленьких девочек

Ранее мы писали, что 15-летний сын заведующей детсадом во время тихого часа раздел и домогался четырех воспитанниц ДОО № 230 Чиланзарского района. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 119 (Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме) через статью 25 УК (Приготовление к преступлению и покушение на преступление).
23 января Чиланзарский районный суд по уголовным делам завершил судебное разбирательство по данному факту, которое проводилось в закрытом формате.
Суд признал Х. Ш., 2008 г. р., виновным по части 4 статьи 119 УК РУз (Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме). Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Назначенное наказание юноша будет отбывать в воспитательной колонии.