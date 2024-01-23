В Ташкенте вынесен приговор сыну заведующей детсадом, который развращал маленьких девочек

Ранее мы писали, что 15-летний сын заведующей детсадом во время тихого часа раздел и домогался четырех воспитанниц ДОО № 230 Чиланзарского района. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 119 (Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме) через статью 25 УК (Приготовление к преступлению и покушение на преступление).