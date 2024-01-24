Семейная пара сгорела в доме в Ильинке рядом с Хабаровском

Огонь очевидцы заметили вечером 23 января, когда многие уже вернулись с работы и занимались своими делами. Пламя моментально охватило весь двухэтажный дом в селе Ильинка Хабаровского района. Сообщение о пожаре поступило в 21.34.
Спастись смогла только пожилая женщина. Пенсионерка 1940 года рождения отравилась продуктами горения и была госпитализирована. Однако выбраться из огня не смогли два человека — семейная пара.
Выяснилось, что в доме отсутствовал автономный дымовой пожарный извещатель. Сейчас сотрудники Испытательной пожарной лаборатории, Госпожнадзора и Следственного комитета выясняют, что стало причиной пожара в частном доме по улице Новая. Возможно, огонь мог возникнуть из-за неисправности печного оборудования или нарушений требований безопасности при установке и эксплуатации электроприборов. Окончательная причина будет известна позже.