Семейная пара сгорела в доме в Ильинке рядом с Хабаровском

Выяснилось, что в доме отсутствовал автономный дымовой пожарный извещатель. Сейчас сотрудники Испытательной пожарной лаборатории, Госпожнадзора и Следственного комитета выясняют, что стало причиной пожара в частном доме по улице Новая. Возможно, огонь мог возникнуть из-за неисправности печного оборудования или нарушений требований безопасности при установке и эксплуатации электроприборов. Окончательная причина будет известна позже.