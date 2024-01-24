В СК прокомментировали историю о рыбаках, которых съели волки

«К нам таких сообщений не поступало», — сообщили в пресс-службе.
Автор поста сообщал, что стая волков набросилась на двух рыбаков. Их тела нашли в поле. При этом якобы двух хищников подстрелили охотники, а остальные ушли сами.
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«К нам таких сообщений не поступало», — сообщили в пресс-службе.
Автор поста сообщал, что стая волков набросилась на двух рыбаков. Их тела нашли в поле. При этом якобы двух хищников подстрелили охотники, а остальные ушли сами.