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В СК прокомментировали историю о рыбаках, которых съели волки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 января, ФедералПресс. В соцсети активно начала распространяться информация о том, что волки съели рыбаков в Ростовской области. В следственном комитете не подтвердили данные.
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Источник: РИА "Новости"

«К нам таких сообщений не поступало», — сообщили в пресс-службе.

Автор поста сообщал, что стая волков набросилась на двух рыбаков. Их тела нашли в поле. При этом якобы двух хищников подстрелили охотники, а остальные ушли сами.

СК