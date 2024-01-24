Умершего белоруса нашли в кабине фуры в Германии

В сообщении сказано, что грузовик находился на специальной парковке, которая находится на улице Хансештрассе. В понедельник, 22 января 2024 года, сотрудникам полиции сообщили, что мужчина, который находился в фуре, не реагировал на крики и стук. Полиция, приехав на место, разбили стекло машины и открыли ее. Мужчину пытались реанимировать, но врачи констатировали его смерть. Начато расследование.