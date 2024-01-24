Партию кокаина на 13 млрд рублей нашли в порту Петербурга в кофе

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления и УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти просканировали контейнер, прибывший в Большой порт Санкт-Петербурга из бельгийского Антверпена, сообщает 24 января пресс-служба ФТС России. Среди мешков с кофе обнаружились прямоугольные брикеты из спрессованного белого порошка. Экспертиза установила, что это кокаин.