Партию кокаина на 13 млрд рублей нашли в порту Петербурга в кофе

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления и УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти просканировали контейнер, прибывший в Большой порт Санкт-Петербурга из бельгийского Антверпена, сообщает 24 января пресс-служба ФТС России. Среди мешков с кофе обнаружились прямоугольные брикеты из спрессованного белого порошка. Экспертиза установила, что это кокаин.
Таможенники изъяли более 1200 килограммов наркотика. Стоимость партии на черном рынке превышает 13 миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ. Статья предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного срока и штраф до 1 миллиона рублей.
Чуть менее крупную партию в Большом порту Петербурга обнаружили две недели назад. В контейнере из Никарагуа нашли тысячу брикетов кокаина на сумму более 11 миллиардов рублей.