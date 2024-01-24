В Волжском вновь поступают анонимные звонки о минировании школ

В среду в городе Волжский Волгоградской области снова прошла волна эвакуаций школ. Многие образовательные учреждения 24 января 2024 года получили анонимные сообщения о возможном минировании, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волжского. Сейчас сотрудники оперативных служб проверяют здания и территории на наличие опасных предметов.