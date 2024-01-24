Студентка из Воронежа признала, что виновата в контрабанде 673 кг кокаина

Студентка медколледжа из Воронежа признала, что виновата в попытке сбыта крупной партии наркотиков, сообщили в ТАСС.
Напомним, что ранее в Москве задержали перевозившую наркотики 20-летнюю девушку.
У неё обнаружили 673 килограмма кокаина из Латинской Америки. По оценкам ведомства, при сбыте наркотика можно было получить 6,5 миллиардов.
Оказалось, что студентка собиралась реализовывать кокаин вместе с напарником в Европе.
Сегодня стало известно, что факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ — покушение на контрабанду наркотиков в особо крупном размере.
Обвиняемая раскаялась в содеянном и признала вину. Сейчас девушка активно сотрудничает со следствием.