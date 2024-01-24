Падение военного самолета в Белгородской области. Главное

13:04. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение Госдумы к конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой Ил-76.
12:59. Еще один Ил-76 с украинскими военнопленными развернулся после падения самолета в Белгородской области. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов.
12:58. Военный самолет упал в пяти-шести км от села Яблонова Корочанского района. Разрушений на земле нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на настоятеля местного храма.
12:38. В Минобороны сообщили «РИА Новости», что крушение произошло около 11:00, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена. Также на борту были шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих.
12:37. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился с ответом, известно ли Владимиру Путину о происшествии. «Не могу сказать, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться», — сказал он во время пресс-колла.
12:22. Russia Today со ссылкой на собственный источник сообщило, что упал военно-транспортный самолет Ил-76. По данным источника Telegram-канала 112, на борту разбившегося самолета находились 63 человека.
11:48. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о некоем происшествии в Корочанском районе. Он заявил, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Глава региона изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности он обещал привести позже.