Падение военного самолета в Белгородской области. Главное

12:38. В Минобороны сообщили «РИА Новости», что крушение произошло около 11:00, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена. Также на борту были шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих.



12:37. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился с ответом, известно ли Владимиру Путину о происшествии. «Не могу сказать, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться», — сказал он во время пресс-колла.