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Кота из поезда выбросила не проводница: Появилось видео из вагона, где поймали Твикса и выбросили на мороз

Появилось видео из вагона поезда, откуда выбросили кота Твикса.

Появилось видео, на котором замечена прогулка кота Твикса по вагону перед тем, как его выбросили на улицу. На кадрах видно, как мужчина с котом занял свое место, далее у него проверили документы. Рыжий пушистик освободился из переноски через 15 часов пути. Мужчина, с которым он ехал, этого не заметил.

Проводнице рассказали о котике через 10 минут после побега. Но теперь выяснилось, что она не выбрасывала хвостика, а только попросила другого пассажира сделать это. Ведь во время опроса хозяин кота промолчал. Женщина решила, что код беспризорный, или же его хозяева потеряли его на перроне.

— Обнаружив кота, проводница взяла животное на руки и опросила людей в поиске хозяина, но никто не откликнулся. В вагоне перевозили трех котов и одну собаку. Тогда вагоновожатая решила, что кот случайно зашел в вагон во время длительной остановки: двери были открыты, — рассказал ранее РБК глава ФПК Владимир Пястолов.

Пассажир, с которым ехал Твикс, опомнился лишь через 10 часов после того, как рыжик оказался на улице. Только тогда он обратился к проводнице, и начались поиски усатого. В РЖД сообщили, что мужчина не высказывал никаких претензий сотрудникам.

Напомним, котика нашли мертвым спустя несколько дней. Его загрызла собака, после чего обессиленный Твикс скончался из-за обморожения. Проводницу поезда уже отстранили от работы, а РЖД теперь меняет правила перевозки животных и регламент действий при найденных вагоне питомцах.

флора и фауна
расследование