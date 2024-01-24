Кота из поезда выбросила не проводница: Появилось видео из вагона, где поймали Твикса и выбросили на мороз

Появилось видео, на котором замечена прогулка кота Твикса по вагону перед тем, как его выбросили на улицу. На кадрах видно, как мужчина с котом занял свое место, далее у него проверили документы. Рыжий пушистик освободился из переноски через 15 часов пути. Мужчина, с которым он ехал, этого не заметил.
Проводнице рассказали о котике через 10 минут после побега. Но теперь выяснилось, что она не выбрасывала хвостика, а только попросила другого пассажира сделать это. Ведь во время опроса хозяин кота промолчал. Женщина решила, что код беспризорный, или же его хозяева потеряли его на перроне.
— Обнаружив кота, проводница взяла животное на руки и опросила людей в поиске хозяина, но никто не откликнулся. В вагоне перевозили трех котов и одну собаку. Тогда вагоновожатая решила, что кот случайно зашел в вагон во время длительной остановки: двери были открыты, — рассказал ранее РБК глава ФПК Владимир Пястолов.
Пассажир, с которым ехал Твикс, опомнился лишь через 10 часов после того, как рыжик оказался на улице. Только тогда он обратился к проводнице, и начались поиски усатого. В РЖД сообщили, что мужчина не высказывал никаких претензий сотрудникам.
Напомним, котика нашли мертвым спустя несколько дней. Его загрызла собака, после чего обессиленный Твикс скончался из-за обморожения. Проводницу поезда уже отстранили от работы, а РЖД теперь меняет правила перевозки животных и регламент действий при найденных вагоне питомцах.