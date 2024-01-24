Кота из поезда выбросила не проводница: Появилось видео из вагона, где поймали Твикса и выбросили на мороз

Проводнице рассказали о котике через 10 минут после побега. Но теперь выяснилось, что она не выбрасывала хвостика, а только попросила другого пассажира сделать это. Ведь во время опроса хозяин кота промолчал. Женщина решила, что код беспризорный, или же его хозяева потеряли его на перроне.