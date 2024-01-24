Склон на Героев Севастополя опять обвалился

По состоянию на 23.01.2024 наблюдается повторное обрушение грунта над подпорной стеной по ул. Героев Севастополя.
В целях оперативного реагирования группа сотрудников Севавтодора находится на месте происшествия. Ввиду того, что в месте обрушения ограничено движение, просим водителей быть внимательными, уточнять маршруты движения и соблюдать правила дорожного движения и указания временных знаков, — сообщили в департаменте транспорта вечером во вторник, 23 января. Было объявлено, что для аварийных работ в 21.00 движение перекроют, контактную сеть отключат. Троллейбусное сообщение между центром города и Корабельной стороной будет приостановлено.
Склон с подпорной стеной на ул. Героев Севастополя обваливался 5 и 19 января: на проезжую часть тогда выпадали камни. 20 января обвал был более масштабным: сошедший грунт не только засыпал половину проезжей части, но и повредил троллейбусную контактную сеть. Для ликвидации последствий происшествия пришлось на полдня перекрывать движение по практически единственной улице, связывающей Корабельную сторону с центром Севастополя.