Склон на Героев Севастополя опять обвалился

В целях оперативного реагирования группа сотрудников Севавтодора находится на месте происшествия. Ввиду того, что в месте обрушения ограничено движение, просим водителей быть внимательными, уточнять маршруты движения и соблюдать правила дорожного движения и указания временных знаков, — сообщили в департаменте транспорта вечером во вторник, 23 января. Было объявлено, что для аварийных работ в 21.00 движение перекроют, контактную сеть отключат. Троллейбусное сообщение между центром города и Корабельной стороной будет приостановлено.