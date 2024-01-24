Гендиректор Wildberries дала показания СКР после пожара на складе в Петербурге

В Госстройнадзоре после пожара заявили, что склад Wildberries в Санкт-Петербурге работал незаконно, у него не было заявки на ввод в эксплуатацию. В пресс-службе компании опровергли это и сказали, что склад получил заключение о соответствии градостроительным регламентам и требованиям безопасности.