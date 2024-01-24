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Гендиректор Wildberries дала показания СКР после пожара на складе в Петербурге

Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания в управлении Следственного комитета России (СКР) в Санкт-Петербурге относительно пожара на складе в поселке Шушары. Ранее СКР возбудил дело из-за нарушений правил пожарной безопасности по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).
Wildberries
Источник: РИА "Новости"

«Татьяна Бакальчук дала развернутые показания в Следственном Комитете Санкт-Петербурга РФ и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию», — сообщила пресс-служба Wildberries в своем закрытом Telegram-канале.

Пожар на складе онлайн-ритейлера в Санкт-Петербурге начался утром 13 января. Огонь локализовали на площади 70 тыс. кв. м., его потушили только через сутки.

В Госстройнадзоре после пожара заявили, что склад Wildberries в Санкт-Петербурге работал незаконно, у него не было заявки на ввод в эксплуатацию. В пресс-службе компании опровергли это и сказали, что склад получил заключение о соответствии градостроительным регламентам и требованиям безопасности.

Петр Бузлаев

СК
пожары