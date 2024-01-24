Гендиректор Wildberries дала показания СКР после пожара на складе в Петербурге

«Татьяна Бакальчук дала развернутые показания в Следственном Комитете Санкт-Петербурга РФ и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию», — сообщила пресс-служба Wildberries в своем закрытом Telegram-канале.
Пожар на складе онлайн-ритейлера в Санкт-Петербурге начался утром 13 января. Огонь локализовали на площади 70 тыс. кв. м., его потушили только через сутки.
В Госстройнадзоре после пожара заявили, что склад Wildberries в Санкт-Петербурге работал незаконно, у него не было заявки на ввод в эксплуатацию. В пресс-службе компании опровергли это и сказали, что склад получил заключение о соответствии градостроительным регламентам и требованиям безопасности.
Петр Бузлаев