Воронежцам рассказали, почему «врут» табло на остановках

Воронежцы периодически жалуются на неработающие на «умных» остановках мониторы, сообщающие о движении общественного транспорта. Табло сообщают, что не линии нет автобусов, либо не отображается подвижной состав и онлайн-карты.
В управлении транспорта мэрии сообщили, что это вовсе не означает отсутствие транспорта на линии. Дезинформация связана со сбоем в навигационных системах, которые передают данные на различные сервисы, прогнозирующие график движения автобусов, пояснили специалисты.
Проблемы с работой навигации ощутили автомобилисты, водители такси и пользователи мобильных устройств.
В управлении успокоили, что на сегодня выпуск подвижного состава практически соответствует средним ежедневным значениям. На рейсах работает около 940 единиц техники. В тоже время, на работу общественного транспорта влияют заторы на дорогах. В пробках время движения между остановками увеличивается.
Для корректировки работы наиболее востребованных маршрутов на наиболее проблемные точки в часы пик подают дополнительные автобусы. Например, на остановку «Бульвар Победы», по которой было больше всего обращений.