Воронежцам рассказали, почему «врут» табло на остановках

В управлении успокоили, что на сегодня выпуск подвижного состава практически соответствует средним ежедневным значениям. На рейсах работает около 940 единиц техники. В тоже время, на работу общественного транспорта влияют заторы на дорогах. В пробках время движения между остановками увеличивается.