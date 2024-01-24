ВС Башкирии продлил арест обвиняемым в организации теракта

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце 2022 года обвиняемые, по данным Советского райсуда Уфы, минимум пять раз пытались повредить электротехническое оборудование на железной дороге, выступая против проведения спецоперации на Украине и рассчитывая дестабилизировать работу органов власти в Башкирии.



Двое из четырех были задержаны 27 октября 2022 года сотрудниками УФСБ по Башкирии при попытке поджечь пост секционирования Правая Белая главного хода Куйбышевской железной дороги. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по обвинению организации террористического акта в составе организованной группы (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).