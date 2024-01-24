Воронежцев предупредили о возобновившихся провокационных звонках детям с территории Украины

В среду, 24 января, Генпрокуратура России сообщила о том, что с территории Украины возобновились звонки несовершеннолетним. Неизвестные звонят детям с призывами спровоцировать взрывы в жилых домах. Кроме того, сообщения также массово рассылаются в мессенджерах и социальных сетях.
Родителям рекомендуют обсудить со своими детьми правила безопасности при обращении с бытовым газовым оборудованием, а также предостеречь от общения с незнакомыми людьми в Сети и по телефону.
В ведомстве отметили, что оперативно принимают меры для предупреждения негативного влияния на несовершеннолетних.
В последний раз воронежцев предупреждали о поступающих детям звонках с территории Украины в январе 2023-го. Тогда министерство образования Воронежской области рассказывало, что несовершеннолетним могут позвонить неизвестные и представиться сотрудниками газовой компании. Ребят просят включить газ на всех конфорках плит якобы для того, чтобы проверить исправность системы.