Воронежцев предупредили о возобновившихся провокационных звонках детям с территории Украины

В последний раз воронежцев предупреждали о поступающих детям звонках с территории Украины в январе 2023-го. Тогда министерство образования Воронежской области рассказывало, что несовершеннолетним могут позвонить неизвестные и представиться сотрудниками газовой компании. Ребят просят включить газ на всех конфорках плит якобы для того, чтобы проверить исправность системы.