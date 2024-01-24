Убил жену в загсе: приговор мужчине вынесли в Караганде

«26 мая 2023 года в зданий РАГС посёлка Ботакара между У. и его бывшей супругой возник словесный конфликт. Мужчина, вытащив охотничий нож, нанес им два ножевых удара в область паха и в левую подлопаточную область потерпевшей. От полученных ранений женщина скончалась в ЦРБ Бухар-Жырауского района. Виновность осуждённого подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. Судебная коллегия согласилась с выводами суда о доказанности вины и правильности квалификации действии осужденного», — сообщили в суде.