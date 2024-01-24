В Белгородской области разбился Ил-76, перевозивший пленных

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. В среду утром в Белгородской области России разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских солдат, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих, сообщает РИА Новости.
Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что все пассажиры самолета и экипаж погибли.
«В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли».
В российском Минобороны уточнили, что самолет летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. В 11.15 он был сбит в Белгородской области. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.
В ведомстве назвали произошедшее терактом и подчеркнули, что в Киеве знали о перевозке военнослужащих для обмена, который должен был состояться во второй половине дня в среду на КПП Колотиловка.