Стадо сайгаков столкнулось с тепловозом в Улытауской области

По информации Минэкологии, 19 января 2024 года в 25 километрах к северу от поселка Косколь Улытауского района была обнаружена 51 (50 самцов, одна самка) туша сайгаков.
«При осмотре туш сайгаков установлено, что они погибли по естественным причинам в результате истощения после гона. На тушах следы отстрела отсутствуют. Решением комиссии туши сайгаков утилизированы путем сожжения на месте выявления. Составлен соответствующий акт, произведена видео- и фотофиксация», — говорится в сообщении.
Ведомство также сообщило, что 20 января 2024 года поступила информация, что в Жанааркинском районе вдоль железной дороги Шубарколь — Кызылжар лежат несколько туш сайгаков.
«При проверке данной информации инспекторами “Охотзоопром” факт гибели 25 сайгаков подтвержден, материалы переданы в РОВД Жанааркинского района Улытауской области и зарегистрированы в ЕРДР. По информации следственных органов, причиной гибели сайгаков стало столкновениие с тепловозом. Ведется следствие», — говорится в сообщении.
Ранее министр экологии высказался об отстреле сайги. По его словам, люди сами виноваты — нарушили систему саморегуляции. Из-за чего сегодня нужно заниматься регулированием численности сайгаков, чтобы уменьшить ущерб, который наносится сельскому хозяйству и экосистеме.