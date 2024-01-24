Стадо сайгаков столкнулось с тепловозом в Улытауской области

Ранее министр экологии высказался об отстреле сайги. По его словам, люди сами виноваты — нарушили систему саморегуляции. Из-за чего сегодня нужно заниматься регулированием численности сайгаков, чтобы уменьшить ущерб, который наносится сельскому хозяйству и экосистеме.