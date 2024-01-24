Авария произошла сегодня в 18.50 на пересечении улиц Крупской и Гришина. За рулем автомобиля Acura был 61-летний водитель. Он сбил ребенка, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Мальчик возвращался из школы домой.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.
Автомобиль насмерть сбил ребенка в Могилеве
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в ДТП погиб 10-летний мальчик, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла сегодня в 18.50 на пересечении улиц Крупской и Гришина. За рулем автомобиля Acura был 61-летний водитель. Он сбил ребенка, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Мальчик возвращался из школы домой.