Автомобиль насмерть сбил ребенка в Могилеве

Авария произошла сегодня в 18.50 на пересечении улиц Крупской и Гришина. За рулем автомобиля Acura был 61-летний водитель. Он сбил ребенка, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Мальчик возвращался из школы домой.



На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.