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Kомандиром сбитого под Белгородом Ил-76 был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин

Командиром самолета Ил-76, сбитого над территорией Белгородской области, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Тамбовской области Максим Егоров.
Источник: Российская газета

По его словам, экипаж совершил подвиг: «летчики увели поврежденное ракетой воздушное судно от села Яблоново, чтобы не пострадали гражданские».

«Как жаль, что о героях приходится писать после их гибели», — говорится в публикации.

Егоров выразил соболезнования родным Станислава Беззубкина и всех членов героического экипажа. «Вечная память погибшим!», — добавил глава региона.

Он назвал действия украинских военных подлым и трусливым ударом в спину. «Уверен: виновные ответят за это преступление по полной», — подчеркнул губернатор.

Напомним, получивший повреждения Ил-76, на борту которого находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, потерпел крушение 24 января в 11:15 в Корочанском районе Белгородской области.

Самолет сбили, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ракеты были выпущены из ЗРК, находившегося в районе населенного пункта Липцы (Харьковская область). Экипаж и все пассажиры погибли.