Kомандиром сбитого под Белгородом Ил-76 был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин

По его словам, экипаж совершил подвиг: «летчики увели поврежденное ракетой воздушное судно от села Яблоново, чтобы не пострадали гражданские».
«Как жаль, что о героях приходится писать после их гибели», — говорится в публикации.
Егоров выразил соболезнования родным Станислава Беззубкина и всех членов героического экипажа. «Вечная память погибшим!», — добавил глава региона.
Он назвал действия украинских военных подлым и трусливым ударом в спину. «Уверен: виновные ответят за это преступление по полной», — подчеркнул губернатор.
Напомним, получивший повреждения Ил-76, на борту которого находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, потерпел крушение 24 января в 11:15 в Корочанском районе Белгородской области.
Самолет сбили, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ракеты были выпущены из ЗРК, находившегося в районе населенного пункта Липцы (Харьковская область). Экипаж и все пассажиры погибли.