Жителя Красноярска будут судить за убийство 23-летней давности

Как рассказали в прокуратуре, убийство произошло осенью 2001 года. На тот момент 28-летний мужчина решил убить знакомого из детства, который «негативно относился к нему, отзывался о нем, как о человеке лишнем, постороннем». Оба были родом из Минусинска, но переехали жить в Красноярск.