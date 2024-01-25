Жителя Красноярска будут судить за убийство 23-летней давности

В Красноярске будут судить обвиняемого в убийстве, совершенном 23 года назад.
Как рассказали в прокуратуре, убийство произошло осенью 2001 года. На тот момент 28-летний мужчина решил убить знакомого из детства, который «негативно относился к нему, отзывался о нем, как о человеке лишнем, постороннем». Оба были родом из Минусинска, но переехали жить в Красноярск.
Вечером 2 ноября злоумышленник дождался жертву у подъезда на Заводской. Возле подъезда он сразу произвел 5 выстрелов в голову и тело из револьвера «Наган» с глушителем. Нападавший выбросил оружие с пешеходного моста в реку Кача и скрылся с места преступления.
Потерпевший погиб на месте: 2 пули пришлись в голову, остальные в область груди и живота. Окровавленного мужчину обнаружили возвращавшиеся с работы соседи. У него остались жена и двое детей.
Раскрыть преступление удалось только спустя три года. Личность мужчины была установлена, он дал признательные показания. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело ушло в суд.