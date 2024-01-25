Рейс из Уфы в Омск вернулся в аэропорт вылета

УФА, 25 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании «Азимут» Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Уфы в Омск, вернулся в уфимский аэропорт по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта «Уфа».