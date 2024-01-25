Рейс из Уфы в Омск вернулся в аэропорт вылета

УФА, 25 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании «Азимут» Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Уфы в Омск, вернулся в уфимский аэропорт по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта «Уфа».
«Рейс авиакомпании “Азимут”, вылетевший из Уфы в Омск, решением экипажа вернулся на аэродром вылета по технической причине», — сообщили в пресс-службе авиаузла.
Согласно онлайн-табло уфимского аэропорта, судно Sukhoi Superjet 100 вылетел в 7.11 (5.11 мск).
Воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту «Уфы» в 8.28 (6.28 мск), службы аэропорта отработали штатно, добавили в пресс-службе.