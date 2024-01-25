В Прикамье похоронят погибшего под Кременной бойца Виталия Кобелева

Прощание с погибшим под Кременной бойцом Виталием Кобелевым состоится в Прикамье 26 января, сообщает администрация Осинского округа.
Как рассказали в муниципалитете, Виталий родился в Осе, учился в школе № 3. Служил в армии, демобилизовался в звании старшины. Женился, у него родился сын. Работал в строительной отрасли. Любил заниматься боевыми единоборствами.
Виталий Кобелев погиб 9 января 2024 года под Кременной. Церемония прощания состоится 26 января в 12 ч. в Осинском центре культуры и досуга на ул. Горького, 71.
Администрация и Дума Осинского городского округа выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца.