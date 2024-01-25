Движение на глубоком обходе Красноярска парализовала авария с девятью машинами

Массовая авария парализовала движение на Путинском мосту под Красноярском. Об этом сообщили в ГИБДД. По данным дорожных полицейских, на месте столкнулись сразу девять автомобилей.
К счастью, обошлось без пострадавших и погибших. На месте дежурят инспекторы ДПС. Массовая авария произошла сразу по нескольким причинам. Во-первых, плохая видимость. Во-вторых, наледь на дороге. В-третьих, автомобилисты не соблюдали дистанцию.
Все это в сумме и привело к тому, что теперь проехать по трассе сейчас — очень сложно. В ГИБДД сообщили, организовали реверсивное движение по одной полосе. Учитывайте эту информацию, если собираетесь ехать в этом направлении.