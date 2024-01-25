За что задержали ещё двух членов банды Ярослава Малиновского?

По версии следствия, 22 января 2020 года рядом с кафе на улице 78 Добровольческой бригады в Красноярске организованная группа из 8 человек, куда входили двое задержанных, под руководством Ярослава Малиновского и его сообщника, совершила разбойное нападение на жителя Красноярска. Преступники похитили у него миллион рублей, избили его и скрылись с места преступления.