За что задержали ещё двух членов банды Ярослава Малиновского?

Главарь преступной группы находится в федеральном розыске.
24 января были задержаны два участника преступной группы Ярослава Малиновского. Они скрывались в отдалённом посёлке Ошарово Нижнеингашского района Красноярского края. Члены банды находились в розыске за нападение на мужчину, у которого они, как считают следователи, похитили крупную сумму денег.
По версии следствия, 22 января 2020 года рядом с кафе на улице 78 Добровольческой бригады в Красноярске организованная группа из 8 человек, куда входили двое задержанных, под руководством Ярослава Малиновского и его сообщника, совершила разбойное нападение на жителя Красноярска. Преступники похитили у него миллион рублей, избили его и скрылись с места преступления.
В ходе обыска у двух мужчин 1986 и 1980 годов рождения были изъяты деньги, банковские карты, телефон, планшет, ноутбук, ножи, одежда. Задержанных отправили под стражу.
Кто такой Ярослав Малиновский и где он?
Ярослав Малиновский находится в федеральном розыске. Как считают следователи, в 2018 году он организовал в Красноярском крае преступное сообщество, в которое входили около 50 человек. С 2019 по 2023 годы Малиновский через мессенджеры и доверенных лиц раздавал указания участникам группы совершать преступления — поджигать автомобили, вымогать деньги, нападать на людей, в том числе, чтобы их запугать.
Вот список преступлений, в которых правоохранители подозревают ОПГ Малиновского — в октябре 2019 года банда устроила дебош на улице Вокзальной в Красноярске. В январе 2020 года члены банды напали на жителя краевой столицы, избили его, похитив миллион рублей. В июне 2021 года они вымогали у красноярского бизнесмена 35 млн рублей.
10 членов банды были задержаны в мае 2023 года. Девять человек были отправлены под стражу, ещё один — под домашний арест.
Одного из возможных участников банды Малиновского осудили на 3 года условно по ч. 2 ст. 213 УК РФ.
Самому Ярославу Малиновскому удалось сбежать. Его заочно арестовали и объявили в федеральный розыск.
По его указанию подозреваемая выиграла конкурс на строительство пляжного комплекса на острове Татышев в Красноярске. При выполнении работ компания повредила объект археологического наследия «Красноярск. Поселение Остров Татышев-2», причинив ущерб в сумме более 79 млн рублей.