Появилось сообщение о гибели в ходе СВО 36-летнего отца двух детей из Омской области

«26 ноября 2023 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики героически погиб в бою против нацистов наш земляк Мельников Илья Евгеньевич», — указано в посте.
Отмечается, что Илья Мельников родился в 1987 году; окончил 11 классов Москаленского лицея, а с 2005 по 2006 год обучался в Москаленском профессиональном техникуме.
С 2006 по 2007 год омич проходил службу в рядах вооруженных сил РФ. Он также является участником боевых действий в Чечне.
По информации районного отделения партии, у Ильи Мельникова остались жена и двое детей.