В Самарской области женщина и дочь насмерть отравились газом

САМАРА, 25 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины и ее полуторагодовалой дочери, предположительно, из-за отравления угарным газом в частном доме в поселке Серноводск в Самарской области, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Тела 45-летней женщины и полуторагодовалой девочки без признаков жизни были обнаружены 23 января в жилом частном доме в поселке Серноводск в Сергиевском районе. По предварительным данным, их смерть наступила от острого отравления окисью углерода из-за ненадлежащей работы газовой системы отопления частного дома.
«По данному факту Красноярским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщили в ведомстве.
Следователи осмотрели место происшествия, а также назначили все необходимые первоначальные судебные экспертизы. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин происшествия.