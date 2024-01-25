В Самарской области женщина и дочь насмерть отравились газом

Тела 45-летней женщины и полуторагодовалой девочки без признаков жизни были обнаружены 23 января в жилом частном доме в поселке Серноводск в Сергиевском районе. По предварительным данным, их смерть наступила от острого отравления окисью углерода из-за ненадлежащей работы газовой системы отопления частного дома.