Улицу на левом берегу в Воронеже затопило из-за коммунальной аварии

В Железнодорожном районе Воронежа затопило участок на пересечении улиц Димитрова и Ленинградской. На водоводе диаметром 250 мм обнаружили утечку. Для проведения работ потребовалось отключение холодного водоснабжения на трех улицах. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж» в четверг, 25 января.
В социальных сетях очевидцы опубликовали видео с места коммунальной аварии.
Под отключения водоснабжения попали дома по адресам:
- ул. Ленинградская, 1а
- Ленинский проспект, 124, 126а
- переулок Полтавский, 1 — 10.
В водоканале пояснили, что специалисты начнут ремонт водовода сразу после согласования земельных работ.
На этой неделе две коммунальные аварии произошли в Коминтерновском районе. Сначала утечку в районе дома № 105 на улице Генерала Лизюкова обнаружили на водоводе диаметром 500 мм, а после была зафиксирована вторая утечка. На время устранения аварии потребовалось отключение водоснабжения в домах на 12 улицах.