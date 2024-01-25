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Улицу на левом берегу в Воронеже затопило из-за коммунальной аварии

Потребовалось отключение водоснабжения.

В Железнодорожном районе Воронежа затопило участок на пересечении улиц Димитрова и Ленинградской. На водоводе диаметром 250 мм обнаружили утечку. Для проведения работ потребовалось отключение холодного водоснабжения на трех улицах. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж» в четверг, 25 января.

В социальных сетях очевидцы опубликовали видео с места коммунальной аварии.

Под отключения водоснабжения попали дома по адресам:

  • ул. Ленинградская, 1а
  • Ленинский проспект, 124, 126а
  • переулок Полтавский, 1 — 10.

В водоканале пояснили, что специалисты начнут ремонт водовода сразу после согласования земельных работ.

На этой неделе две коммунальные аварии произошли в Коминтерновском районе. Сначала утечку в районе дома № 105 на улице Генерала Лизюкова обнаружили на водоводе диаметром 500 мм, а после была зафиксирована вторая утечка. На время устранения аварии потребовалось отключение водоснабжения в домах на 12 улицах.