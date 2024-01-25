Улицу на левом берегу в Воронеже затопило из-за коммунальной аварии

На этой неделе две коммунальные аварии произошли в Коминтерновском районе. Сначала утечку в районе дома № 105 на улице Генерала Лизюкова обнаружили на водоводе диаметром 500 мм, а после была зафиксирована вторая утечка. На время устранения аварии потребовалось отключение водоснабжения в домах на 12 улицах.