Главврач Новосибирского медцентра пойдет под суд за смертельное ДТП

По этой статье ей грозит до пяти лет лишения свободы.



По данным суда, в июле 2023 года в Зональном районе обвиняемая не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части. Ее автомобиль слетел в кювет и перевернулся.



В результате аварии один пассажир погиб, еще один малолетний ребенок получил тяжкий вред здоровью.