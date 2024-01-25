По этой статье ей грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным суда, в июле 2023 года в Зональном районе обвиняемая не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части. Ее автомобиль слетел в кювет и перевернулся.
В результате аварии один пассажир погиб, еще один малолетний ребенок получил тяжкий вред здоровью.
Главврач Новосибирского медцентра пойдет под суд за смертельное ДТП
Зональный райсуд Алтайского края рассмотрит уголовное дело главврача Новосибирского медцентра, обвиняемой по ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека).
По этой статье ей грозит до пяти лет лишения свободы.