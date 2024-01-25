Два человека погибли на пожаре в Тольятти

В 12:45 началось возгорание в доме на Ленинском проспекте, 27. Площадь пожара составила 15 кв. м, его ликвидировали в 14:03.
В результате погибли 83-летняя женщина и 44-летний мужчина. Кроме того, пожарные спасли восемь человек.
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В 12:45 началось возгорание в доме на Ленинском проспекте, 27. Площадь пожара составила 15 кв. м, его ликвидировали в 14:03.
В результате погибли 83-летняя женщина и 44-летний мужчина. Кроме того, пожарные спасли восемь человек.