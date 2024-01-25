В Екатеринбурге суд не выпустил «чёрного риелтора» из колонии

В Екатеринбурге суд отказался удовлетворить ходатайство участника преступного сообщества «чёрных риелторов» об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
Такое решение вынес Чкаловский районный суд. Ходатайство подал осуждённый в октябре 2011 года Ленинградским облсудом за участие в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц, мошенничестве и покушении на мошенничество. А в 2015-м Кировский райсуд Петербурга вынес ему ещё один приговор. Всего было назначено 17 лет колонии строгого режима.
Вину осуждённый признал в июне 2023 года. Прокуратура выступила против удовлетворения ходатайства. Суд согласился с его мнением. Осуждённый продолжит отбывать наказание.