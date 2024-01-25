В Екатеринбурге суд не выпустил «чёрного риелтора» из колонии

Такое решение вынес Чкаловский районный суд. Ходатайство подал осуждённый в октябре 2011 года Ленинградским облсудом за участие в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц, мошенничестве и покушении на мошенничество. А в 2015-м Кировский райсуд Петербурга вынес ему ещё один приговор. Всего было назначено 17 лет колонии строгого режима.