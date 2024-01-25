Трепову* приговорили к 27 годам: как проходило заседание по делу террористки

Напомним, взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной 2 апреля. Там проходила творческая встреча с военкором Владленом Татарским. Как установил суд, Трепова передала Татарскому статуэтку с взрывчаткой внутри. В результате взрыва Татарский погиб. Еще несколько десятков человек пострадали. Теперь Трепова должна выплатить им 16,5 миллиона рублей.
При этом сторона защиты посчитала приговор незаконным и необоснованным. Как заявил адвокат Треповой Даниил Берман, это самый жестокий приговор женщине в истории современного правосудия в России. Адвокат отметил, что сторона защиты не соглашалась с обвинениями и будет готовить апелляционную жалобу.
После оглашения приговора также выступила сторона обвинения. Как отметила старший прокурор Управления гособвинителей Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Надежда Тихонова, Трепова совершила особо тяжкое преступление. Кроме того, один год и девять месяцев колонии общего режима получил Дмитрий Касинцев*, которого признали виновным в том, что он укрывал Трепову у себя в квартире.
*Внесены в список террористов и экстремистов.