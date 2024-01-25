Трепову* приговорили к 27 годам: как проходило заседание по делу террористки

После оглашения приговора также выступила сторона обвинения. Как отметила старший прокурор Управления гособвинителей Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Надежда Тихонова, Трепова совершила особо тяжкое преступление. Кроме того, один год и девять месяцев колонии общего режима получил Дмитрий Касинцев*, которого признали виновным в том, что он укрывал Трепову у себя в квартире.